Concert Kiplin LTD Telgruc-sur-Mer
Concert Kiplin LTD Telgruc-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.
Telgruc-sur-Mer
Concert Kiplin LTD
16 Rue Feunteun Ven Telgruc-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Duo aux racines britanniques. Un rock écorché et mélodieux. Une énergie au service de la musique. .
16 Rue Feunteun Ven Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 14 79 35 78
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English :
L’événement Concert Kiplin LTD Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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