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Concert Kiplin LTD Telgruc-sur-Mer

Concert Kiplin LTD Telgruc-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.

Adresse
16 Rue Feunteun Ven
Ville
29560 Telgruc-sur-Mer
Département
Finistère
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Tarif

Telgruc-sur-Mer

Concert Kiplin LTD

16 Rue Feunteun Ven Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Duo aux racines britanniques. Un rock écorché et mélodieux. Une énergie au service de la musique.   .

16 Rue Feunteun Ven Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 14 79 35 78 

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English :

L’événement Concert Kiplin LTD Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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