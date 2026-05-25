Telgruc-sur-Mer

Yoga à la plage pour tous

Plage de Trez Bellec Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-07

Yoga à la Plage de Trez Bellec

Tous les mardis et vendredis

12 personnes max

Inscription par sms

Pensez à ramener votre tapis! .

Plage de Trez Bellec Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 86 67 56 85

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English :

L’événement Yoga à la plage pour tous Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime