Yoga à la plage pour tous Telgruc-sur-Mer
Yoga à la plage pour tous Telgruc-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.
Telgruc-sur-Mer
Yoga à la plage pour tous
Plage de Trez Bellec Telgruc-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-07
Yoga à la Plage de Trez Bellec
Tous les mardis et vendredis
12 personnes max
Inscription par sms
Pensez à ramener votre tapis! .
Plage de Trez Bellec Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 86 67 56 85
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English :
L’événement Yoga à la plage pour tous Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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