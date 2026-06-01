Visite guidée du moulin à vent de Luzéoc Telgruc-sur-Mer Rue de Luzéoc Telgruc-sur-Mer samedi 20 juin 2026.

Telgruc-sur-Mer

Visite guidée du moulin à vent de Luzéoc Telgruc-sur-Mer

Rue de Luzéoc Moulin à vent Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29

Visites guidées assurées par les bénévoles de l’association EIOST

Dernière entrée 17 h 30 .

Rue de Luzéoc Moulin à vent Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 08 68 96 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée du moulin à vent de Luzéoc Telgruc-sur-Mer Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime