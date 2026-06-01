Visite guidée du moulin à vent de Luzéoc Telgruc-sur-Mer Rue de Luzéoc Telgruc-sur-Mer
Visite guidée du moulin à vent de Luzéoc Telgruc-sur-Mer Rue de Luzéoc Telgruc-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
Telgruc-sur-Mer
Visite guidée du moulin à vent de Luzéoc Telgruc-sur-Mer
Rue de Luzéoc Moulin à vent Telgruc-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29
Visites guidées assurées par les bénévoles de l’association EIOST
Dernière entrée 17 h 30 .
Rue de Luzéoc Moulin à vent Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 08 68 96 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée du moulin à vent de Luzéoc Telgruc-sur-Mer Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
À voir aussi à Telgruc-sur-Mer (Finistère)
- Commando guinguette Le Ty Reuz Le Ty Reuz Telgruc-sur-Mer 21 juin 2026
- Moulin à vent de Luzéoc, Moulin à vent de Luzéoc, Telgruc-sur-Mer 27 juin 2026
- Nuit des Eglises 2026 Place du 3 Septembre 1944 Telgruc-sur-Mer 28 juin 2026
- Yoga à la plage pour tous Telgruc-sur-Mer 7 juillet 2026
- Hors les murs Festival du BDM La Confizerie Telgruc-sur-Mer 30 juillet 2026