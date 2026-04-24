Concert Kiroï à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence
Concert Kiroï à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence mercredi 13 mai 2026.
Loireauxence
Concert Kiroï à Ô’Bart
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Venez passer une belle soirée à Ô’Bart en assistant à un concert de Kiroï le mercredi 13 mai !
Pop contemporaine.
Entrée libre. .
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com
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English :
Come and enjoy an evening at Ô’Bart with a concert by Kiroï on Wednesday, May 13!
L’événement Concert Kiroï à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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