Concert Kiroï à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence

Loireauxence

Concert Kiroï à Ô’Bart

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Venez passer une belle soirée à Ô’Bart en assistant à un concert de Kiroï le mercredi 13 mai !

Pop contemporaine.

Entrée libre. .

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com

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English :

Come and enjoy an evening at Ô’Bart with a concert by Kiroï on Wednesday, May 13!

L’événement Concert Kiroï à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis