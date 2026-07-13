Concert Klervi & Soazic Église Saint-Lunaire Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Concert Klervi & Soazic

Église Saint-Lunaire Place de Ponthual Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:45:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Le Duo Klervi & Soazic

Klervi Müller, flûtiste et Soazic Müller, harpiste, créent leur duo Klervi & Soazic en 2001.

Les différentes flûtes et la harpe celtique s’assemblent autour d’un répertoire de musiques du monde qu’elles renouvellent régulièrement. Elles créent leurs propres arrangements pour leurs instruments. Au cours de leurs concerts, le duo vous convie à un voyage musical à travers le monde passant par le Bretagne, l’Irlande, l’Écosse mais aussi des pays plus lointains comme en Amérique du Sud.

Titulaires du D.E diplôme d’état d’enseignement artistique, Klervi et Soazic enseignent leurs instruments respectifs aux Conservatoires de Saint-Malo et Dinan.

Elles ont participé à plusieurs festivals comme Folklores du Monde à Saint-Malo (35), Tradi Flories à Saint-Fraimbault (61), les Musicales de la Manche à Pontorson (50), Art au soleil couchant à Lancieux (22) et rencontrent l’enthousiasme du public.

Les musiciennes sont lauréates de différents prix obtenus lors de concours de musiques traditionnelles en Bretagne Bogue d’Argent au concours de la Bogue d’Or à Redon (35), deuxième prix du trophée roue waroch à Plescop (56), premier prix du concours Kan ar bobl à Pontivy (56).

Entrée gratuite.

Libre participation. .

Église Saint-Lunaire Place de Ponthual Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51

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English :

L’événement Concert Klervi & Soazic Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme