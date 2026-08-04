Concert Koba Sound moussu faim & soif Messanges

Informations pratiques

Messanges

Concert Koba Sound

moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Concert de 20h à 22h

Tapas et boissons .

moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com

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English : Concert Koba Sound

L’événement Concert Koba Sound Messanges a été mis à jour le 2026-07-27 par OTI LAS