Concert / Kontzertua Place de la porte d’Espagne Bayonne
mercredi 19 août 2026 · Place de la porte d'Espagne · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Concert / Kontzertua
Place de la porte d’Espagne Place de la Porte d’Espagne Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19 22:45:00
Date(s) :
2026-08-19
Concert Chœur d’hommes Chants a capella et Chants accompagnés
Gizon abesbatzaren kontzertua Kantu a capella eta musikaz lagundurik. .
Place de la porte d’Espagne Place de la Porte d’Espagne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine penahaiz.egoa@gmail.com
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English : Concert / Kontzertua
L’événement Concert / Kontzertua Bayonne a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Bayonne
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