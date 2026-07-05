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Concert / Kontzertua Place de la porte d’Espagne Bayonne

mercredi 19 août 2026 · Place de la porte d'Espagne · Bayonne

Concert / Kontzertua Place de la porte d’Espagne Bayonne

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Place de la porte d'Espagne
Adresse
Place de la Porte d'Espagne
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Bayonne

Concert / Kontzertua

Place de la porte d’Espagne Place de la Porte d’Espagne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19 22:45:00

Date(s) :
2026-08-19

Concert Chœur d’hommes Chants a capella et Chants accompagnés
Gizon abesbatzaren kontzertua Kantu a capella eta musikaz lagundurik.   .

Place de la porte d’Espagne Place de la Porte d’Espagne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   penahaiz.egoa@gmail.com

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English : Concert / Kontzertua

L’événement Concert / Kontzertua Bayonne a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Bayonne

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