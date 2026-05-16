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CONCERT KRIKÉ DJ — OPEN MIC + TROPICAL SHATTA RESTAURANT LA TERRASSE Sorèze

CONCERT KRIKÉ DJ — OPEN MIC + TROPICAL SHATTA RESTAURANT LA TERRASSE Sorèze samedi 11 juillet 2026.

Lieu : RESTAURANT LA TERRASSE

Adresse : 144 Route de Carcassonne

Ville : 81540 Sorèze

Département : Tarn

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Sorèze

CONCERT KRIKÉ DJ — OPEN MIC + TROPICAL SHATTA

RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Ca va bouger à la Terrasse !
Kriké DJ — Open Mic + Tropical Shatta
Après-midi et soirée chaudes garanties ! Kriké, MC et DJ toulousain, prend les commandes de La Terrasse pour un mix explosif DJ set tropical & shatta, open mic ouvert à tous et bonnes vibes au bord du lac. Ramenez votre énergie, on s’occupe du son !
Le 11 juillet de 17h à 22h.   .

RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze 81540 Tarn Occitanie  

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English :

Things are about to get lively at %E0 la Terrasse!

L’événement CONCERT KRIKÉ DJ — OPEN MIC + TROPICAL SHATTA Sorèze a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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