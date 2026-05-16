CONCERT KRIKÉ DJ — OPEN MIC + TROPICAL SHATTA RESTAURANT LA TERRASSE Sorèze
CONCERT KRIKÉ DJ — OPEN MIC + TROPICAL SHATTA RESTAURANT LA TERRASSE Sorèze samedi 11 juillet 2026.
Sorèze
CONCERT KRIKÉ DJ — OPEN MIC + TROPICAL SHATTA
RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Ca va bouger à la Terrasse !
Kriké DJ — Open Mic + Tropical Shatta
Après-midi et soirée chaudes garanties ! Kriké, MC et DJ toulousain, prend les commandes de La Terrasse pour un mix explosif DJ set tropical & shatta, open mic ouvert à tous et bonnes vibes au bord du lac. Ramenez votre énergie, on s’occupe du son !
Le 11 juillet de 17h à 22h. .
RESTAURANT LA TERRASSE 144 Route de Carcassonne Sorèze 81540 Tarn Occitanie
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English :
Things are about to get lively at %E0 la Terrasse!
L’événement CONCERT KRIKÉ DJ — OPEN MIC + TROPICAL SHATTA Sorèze a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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