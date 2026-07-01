Informations pratiques

Octon

CONCERT KRONOS LAB

Chemin de Ricazouls Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Concert proposé dans le cadre de l’exposition Le Tour des hommes intègres .

Concert inspiré, sous les étoiles planantes, de Kronos Lab, le duo jazz électro de Nicolas Genest et Patrice Soletti, qui feront de nous les passagers d’un voyage hypnotique.

Concert proposé dans le cadre de l’exposition Le Tour des hommes intègres .

Concert inspiré, sous les étoiles planantes, de Kronos Lab, le duo jazz électro de Nicolas Genest et Patrice Soletti, qui feront de nous les passagers d’un voyage hypnotique. .

Chemin de Ricazouls Octon 34800 Hérault Occitanie +33 6 74 12 84 94 tazuntazunt@gmail.com

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English : CONCERT KRONOS LAB

Concert presented as part of the exhibition “Le Tour des hommes intègres.”

An inspired concert under the twinkling stars by Kronos Lab, the electro-jazz duo of Nicolas Genest and Patrice Soletti, who will take us on a hypnotic journey.

L’événement CONCERT KRONOS LAB Octon a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OT DU CLERMONTAIS