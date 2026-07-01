CONCERT KRONOS LAB Octon
jeudi 16 juillet 2026 · Octon
Informations pratiques
Octon
CONCERT KRONOS LAB
Chemin de Ricazouls Octon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Concert proposé dans le cadre de l’exposition Le Tour des hommes intègres .
Concert inspiré, sous les étoiles planantes, de Kronos Lab, le duo jazz électro de Nicolas Genest et Patrice Soletti, qui feront de nous les passagers d’un voyage hypnotique.
Concert proposé dans le cadre de l’exposition Le Tour des hommes intègres .
Concert inspiré, sous les étoiles planantes, de Kronos Lab, le duo jazz électro de Nicolas Genest et Patrice Soletti, qui feront de nous les passagers d’un voyage hypnotique. .
Chemin de Ricazouls Octon 34800 Hérault Occitanie +33 6 74 12 84 94 tazuntazunt@gmail.com
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English : CONCERT KRONOS LAB
Concert presented as part of the exhibition “Le Tour des hommes intègres.”
An inspired concert under the twinkling stars by Kronos Lab, the electro-jazz duo of Nicolas Genest and Patrice Soletti, who will take us on a hypnotic journey.
L’événement CONCERT KRONOS LAB Octon a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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