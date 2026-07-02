Informations pratiques

Octon

DÉBAT ET TABLE-RONDE ET SI LE SALAGOU PRENAIT LA PAROLE ?

Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Restitution de recherches et table-ronde pour débattre sur les droits de la nature

Le MAS des Terres Rouges et le CIRAD de Montpellier vous proposent une journée pour donner la parole aux habitants humains et non-humains sont, à divers degrés, dépendants de leurs territoires et impactés par le changement climatique. Les relations qui les lient seront au centre de cette journée. Au programme restitution de travaux de recherches théâtralisée et table-ronde pour débattre sur les droits de la nature. .

Octon 34800 Hérault Occitanie

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English : DÉBAT ET TABLE-RONDE ET SI LE SALAGOU PRENAIT LA PAROLE ?

Presentation of Research Findings and Roundtable Discussion on the Rights of Nature

L’événement DÉBAT ET TABLE-RONDE ET SI LE SALAGOU PRENAIT LA PAROLE ? Octon a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT DU CLERMONTAIS