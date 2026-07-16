CINÉMA DE PLEIN AIR Octon
vendredi 14 août 2026 · Octon
Informations pratiques
Octon
CINÉMA DE PLEIN AIR
Face à la Cave coopérative Octon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Projection en plein air du biopic de Michael Jackson
Projection en plein air du biopic de Michael Jackson.
En cas de pluie, la projection sera déplacée dans la salle polyvalente Les Fontanilles. .
Face à la Cave coopérative Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 08 52 mairie.octon@orange.fr
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English :
Outdoor screening of the Michael Jackson biopic
L’événement CINÉMA DE PLEIN AIR Octon a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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