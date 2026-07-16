Informations pratiques

Octon

CINÉMA DE PLEIN AIR

Face à la Cave coopérative Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Projection en plein air du biopic de Michael Jackson

Projection en plein air du biopic de Michael Jackson.

En cas de pluie, la projection sera déplacée dans la salle polyvalente Les Fontanilles. .

Face à la Cave coopérative Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 08 52 mairie.octon@orange.fr

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English :

Outdoor screening of the Michael Jackson biopic

L’événement CINÉMA DE PLEIN AIR Octon a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS