Informations pratiques

Octon

J.ROX EN CONCERT

6 Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Découvrez le duo acoustique J.Rox, 2 voix et 2 guitares mêlant les classiques des années 60 et 70 !

Découvrez le duo acoustique J.Rox, 2 voix et 2 guitares mêlant les classiques des années 60 et 70 ! .

6 Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 54 60

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English : J.ROX EN CONCERT

Discover the acoustic duo J.Rox—two voices and two guitars blending classics from the ’60s and ’70s!

L’événement J.ROX EN CONCERT Octon a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS