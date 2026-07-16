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AGENDA · Octon

SOIRÉE MUSICALE Octon

jeudi 6 août 2026 · Octon

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Adresse
6 Place Paul Vigné d'Octon
Ville
34800 Octon
Département
Hérault
Tarif

Octon

SOIRÉE MUSICALE

6 Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Soirée musicale animée par le groupe Auryan
Soirée musicale animée par le groupe Auryan.

Restauration sur place dans une ambiance conviviale.   .

6 Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 54 60 

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English :

Musical evening hosted by the band Auryan

L’événement SOIRÉE MUSICALE Octon a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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