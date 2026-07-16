AGENDA · Octon
SOIRÉE MUSICALE Octon
jeudi 6 août 2026 · Octon
Informations pratiques
Octon
SOIRÉE MUSICALE
6 Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Soirée musicale animée par le groupe Auryan
Soirée musicale animée par le groupe Auryan.
Restauration sur place dans une ambiance conviviale. .
6 Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 54 60
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English :
Musical evening hosted by the band Auryan
L’événement SOIRÉE MUSICALE Octon a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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