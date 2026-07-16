AGENDA · Octon
CONCERT ANACHRONIC TRIBU Octon
jeudi 13 août 2026 · Octon
Informations pratiques
Octon
CONCERT ANACHRONIC TRIBU
Face à la Cave coopérative Octon Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Soirée musicale rythmée par des reprises des Enfants Terribles
La Tribu fait revivre le répertoire des Enfants Terribles. .
Face à la Cave coopérative Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 08 52 mairie.octon@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening of music featuring covers by Les Enfants Terribles
L’événement CONCERT ANACHRONIC TRIBU Octon a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Octon (Hérault)
- CONCERT NÜ Octon 23 juillet 2026
- CONCERT ARATAN N’AKALLE Octon 30 juillet 2026
- SOIRÉE MUSICALE Octon 6 août 2026
- FESTIVAL DE L’IMAGE Octon 14 août 2026
- CINÉMA DE PLEIN AIR Octon 14 août 2026