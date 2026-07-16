Informations pratiques

Octon

CONCERT ANACHRONIC TRIBU

Face à la Cave coopérative Octon Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Soirée musicale rythmée par des reprises des Enfants Terribles

La Tribu fait revivre le répertoire des Enfants Terribles. .

Face à la Cave coopérative Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 08 52 mairie.octon@orange.fr

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English :

An evening of music featuring covers by Les Enfants Terribles

L’événement CONCERT ANACHRONIC TRIBU Octon a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS