Informations pratiques

Octon

FESTIVAL DE L’IMAGE

Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15

Exposition de photographies en plein cœur du village

Exposition de 16 photographes en plein cœur du village.

Vernissage le 14 août à 18h. .

Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 08 52 mairie.octon@orange.fr

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English :

Photography Exhibition in the Heart of the Village

L’événement FESTIVAL DE L’IMAGE Octon a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS