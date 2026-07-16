AGENDA · Octon
FESTIVAL DE L’IMAGE Octon
vendredi 14 août 2026 · Octon
Informations pratiques
Octon
FESTIVAL DE L’IMAGE
Octon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15
Exposition de photographies en plein cœur du village
Exposition de 16 photographes en plein cœur du village.
Vernissage le 14 août à 18h. .
Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 08 52 mairie.octon@orange.fr
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English :
Photography Exhibition in the Heart of the Village
L’événement FESTIVAL DE L’IMAGE Octon a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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