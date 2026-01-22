JEUX SURDIMENSIONNÉS Octon
JEUX SURDIMENSIONNÉS Octon mardi 14 juillet 2026.
Octon
JEUX SURDIMENSIONNÉS
Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Envie de voir les choses en grand ?
Rejoignez-nous pour des temps jeux surdimensionnés ! Des jeux que vous connaissez… mais en version XXL !
Préparez-vous à des défis grandeur nature. Un rendez-vous incontournable à vivre en famille ou entre amis, sans trop se prendre au sérieux, sauf si vous tenez vraiment à gagner!
Envie de voir les choses en grand ?
Rejoignez-nous pour des temps jeux surdimensionnés ! Des jeux que vous connaissez… mais en version XXL !
Préparez-vous à des défis grandeur nature. Un rendez-vous incontournable à vivre en famille ou entre amis, sans trop se prendre au sérieux, sauf si vous tenez vraiment à gagner!
Tout public (enfants accompagnés)
Gratuit
En partenariat avec Homo Ludens .
Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 22 79 biblio.octon@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to go big?
Join us for some oversized playtime! Games you know… but in XXL!
Get ready for life-size challenges. An unmissable event to enjoy with family and friends, without taking yourself too seriously, unless you really want to win!
L’événement JEUX SURDIMENSIONNÉS Octon a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Octon (Hérault)
- MICRO FESTIVAL BD Octon 7 mai 2026
- LA SOUPE AUX LETTRES Octon 12 mai 2026
- DON QUICHOTTE PAR LOUIS JOU Octon 15 mai 2026
- SOIRÉE PUZZLE Octon 21 mai 2026
- LA RESPIRATION TRINITAIRE Octon 26 mai 2026