Octon

JEUX SURDIMENSIONNÉS

Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Envie de voir les choses en grand ?

Rejoignez-nous pour des temps jeux surdimensionnés ! Des jeux que vous connaissez… mais en version XXL !

Préparez-vous à des défis grandeur nature. Un rendez-vous incontournable à vivre en famille ou entre amis, sans trop se prendre au sérieux, sauf si vous tenez vraiment à gagner!

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Rejoignez-nous pour des temps jeux surdimensionnés ! Des jeux que vous connaissez… mais en version XXL !

Préparez-vous à des défis grandeur nature. Un rendez-vous incontournable à vivre en famille ou entre amis, sans trop se prendre au sérieux, sauf si vous tenez vraiment à gagner!

Tout public (enfants accompagnés)

Gratuit

En partenariat avec Homo Ludens .

Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 22 79 biblio.octon@orange.fr

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English :

Want to go big?

Join us for some oversized playtime! Games you know… but in XXL!

Get ready for life-size challenges. An unmissable event to enjoy with family and friends, without taking yourself too seriously, unless you really want to win!

L’événement JEUX SURDIMENSIONNÉS Octon a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT DU CLERMONTAIS