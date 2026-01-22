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JEUX SURDIMENSIONNÉS Octon

JEUX SURDIMENSIONNÉS Octon mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place Paul Vigné d'Octon

Ville : 34800 Octon

Département : Hérault

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Octon

JEUX SURDIMENSIONNÉS

Place Paul Vigné d’Octon Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Envie de voir les choses en grand ?

Rejoignez-nous pour des temps jeux surdimensionnés ! Des jeux que vous connaissez… mais en version XXL !

Préparez-vous à des défis grandeur nature. Un rendez-vous incontournable à vivre en famille ou entre amis, sans trop se prendre au sérieux, sauf si vous tenez vraiment à gagner!
Envie de voir les choses en grand ?

Rejoignez-nous pour des temps jeux surdimensionnés ! Des jeux que vous connaissez… mais en version XXL !

Préparez-vous à des défis grandeur nature. Un rendez-vous incontournable à vivre en famille ou entre amis, sans trop se prendre au sérieux, sauf si vous tenez vraiment à gagner!

Tout public (enfants accompagnés)
Gratuit
En partenariat avec Homo Ludens   .

Place Paul Vigné d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 22 79  biblio.octon@orange.fr

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English :

Want to go big?

Join us for some oversized playtime! Games you know… but in XXL!

Get ready for life-size challenges. An unmissable event to enjoy with family and friends, without taking yourself too seriously, unless you really want to win!

L’événement JEUX SURDIMENSIONNÉS Octon a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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