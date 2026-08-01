AGENDA · La Plagne Tarentaise
Concert Krystalize Plagne Aime 2000 La Plagne Tarentaise
mardi 18 août 2026 · Plagne Aime 2000 · La Plagne Tarentaise
Informations pratiques
La Plagne Tarentaise
Concert Krystalize
Plagne Aime 2000 Extérieur Bâtiment côté sentiers La Plagne Tarentaise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Concert rock du Groupe Krystalize
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Plagne Aime 2000 Extérieur Bâtiment côté sentiers La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15
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English : Krystalize Concert
Rock concert by the band Krystalize
L’événement Concert Krystalize La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Grande Plagne