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AGENDA · La Plagne Tarentaise

Concert Krystalize Plagne Aime 2000 La Plagne Tarentaise

mardi 18 août 2026 · Plagne Aime 2000 · La Plagne Tarentaise

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Plagne Aime 2000
Adresse
Extérieur Bâtiment côté sentiers
Ville
73210 La Plagne Tarentaise
Département
Savoie
Tarif

La Plagne Tarentaise

Concert Krystalize

Plagne Aime 2000 Extérieur Bâtiment côté sentiers La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Concert rock du Groupe Krystalize
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Plagne Aime 2000 Extérieur Bâtiment côté sentiers La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15 

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English : Krystalize Concert

Rock concert by the band Krystalize

L’événement Concert Krystalize La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Grande Plagne

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