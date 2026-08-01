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Diffusion film Tenacious D Plagne Aime 2000 La Plagne Tarentaise

mardi 18 août 2026 · Plagne Aime 2000 · La Plagne Tarentaise

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Plagne Aime 2000
Adresse
Galerie commerciale
Ville
73210 La Plagne Tarentaise
Département
Savoie
Tarif

La Plagne Tarentaise

Diffusion film Tenacious D

Plagne Aime 2000 Galerie commerciale La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Diffusion film Tenacious D
  .

Plagne Aime 2000 Galerie commerciale La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15 

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English : Screening of the movie Tenacious D

Screening of the movie Tenacious D

L’événement Diffusion film Tenacious D La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Grande Plagne

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