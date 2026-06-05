Concert la fanfare conliégeoise Médiathèque Montmorot

Montmorot

Concert la fanfare conliégeoise

Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:15:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

CONCERT

La Fanfare conliègeoise !

Cette fanfare/harmonie âgée de 102 ans se produira dans le jardin pour enjouer vos oreilles. Elle est dirigée par Cyrille MATHIEU, et présidée par Chantal DUMONT. Elle se compose d’une vingtaine de musiciens avec accordéons, clarinettes, saxos, trompette, percussion et propose un répertoire varié.

VENDREDI 26 JUIN à 19h15 .

Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 32 74 bibliotheque@montmorot.fr

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English :

L’événement Concert la fanfare conliégeoise Montmorot a été mis à jour le 2026-06-02 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)