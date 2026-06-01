Conte musical Rue du 19 mars 1962 Montmorot

Montmorot

Conte musical

Rue du 19 mars 1962 Juraparc Montmorot Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Nous n’irons pas à l’opéra est un conte musical créé par Julien Joubert, destiné aux enfants à partir de 6 ans.

Ce projet de fin d’année du Conservatoire de musique et de danse Lons Agglo réunit sur scène les élèves de formation musicale du premier cycle, avec la participation des élèves de CM1/CM2 des écoles de Courlaoux et Jean-Jacques Rousseau. Ce chœur sera accompagné par l’orchestre des 2ᵉ et 3ᵉ cycles, ainsi que par l’Orchestre à vent junior.

Résumé du conte Une classe d’école primaire doit se rendre à l’opéra visiter le lieu et assister à une répétition. Mais la directrice de l’école informe les élèves que le voyage, prévu le lendemain, est finalement interdit, à cause de travaux à proximité de la salle de spectacle.

Le lendemain matin, le bus prévu est devant l’école et les maîtresses annoncent aux élèves qu’ils passeront la journée en forêt. Mme Wagner, la conductrice du car, voyant les enfants dépités prend la décision de tout de même emmener la classe à l’opéra !

Les enfants arrivent devant le bâtiment et espèrent pouvoir rentrer malgré l’interdiction. Après voir du prouver leur talent de chanteur au chef d’orchestre, toute la classe peut entrer à l’opéra. Elle assistera à une répétition sous les ordres du metteur en scène, et puis…

Réservation en ligne. .

Rue du 19 mars 1962 Juraparc Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 59 conservatoire@ecla-jura.fr

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English : Conte musical

L’événement Conte musical Montmorot a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION