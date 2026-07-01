Concert | La musique classique s’invite à La Bull La Bull Serres-et-Montguyard
samedi 11 juillet 2026 · La Bull · Serres-et-Montguyard
Informations pratiques
Serres-et-Montguyard
Concert | La musique classique s’invite à La Bull
La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Deux artistes britanniques d’exception vous invitent à une soirée de musique classique placée sous le signe de l’émotion et de l’élégance, portés par le dialogue entre le violoncelle et le piano. Un concert pour offrir au public un moment hors du temps.
Restauration et bar sur place (ouverture du bar à 17h).
Réservation fortement conseillée. .
La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 11 79 87
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English : Concert | La musique classique s’invite à La Bull
L’événement Concert | La musique classique s’invite à La Bull Serres-et-Montguyard a été mis à jour le 2026-06-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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