UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Granville

Concert La passion d’une conscience de Tomas MORE Place du Parvis Notre Dame Granville

mercredi 5 août 2026 · Place du Parvis Notre Dame · Granville

Concert La passion d’une conscience de Tomas MORE Place du Parvis Notre Dame Granville

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place du Parvis Notre Dame
Adresse
Eglise N.D. du Cap Lihou
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Concert La passion d’une conscience de Tomas MORE

Place du Parvis Notre Dame Eglise N.D. du Cap Lihou Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 20:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Concerts sous la forme d’une lecture théâtralisée, accompagnée à l’orgue
Lecture Samir SIAD.
Orgue Emma POMMIER.

Chaque concert, d’une durée d’environ 60 minutes, associe une lecture accompagnée par des improvisations à l’orgue, conçues comme une seconde voix venant dialoguer avec le texte. Elles viennent prolonger et amplifier le sens du texte, en dialogue avec la voix du comédien.   .

Place du Parvis Notre Dame Eglise N.D. du Cap Lihou Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 67 44  theatrepartance@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert La passion d’une conscience de Tomas MORE

L’événement Concert La passion d’une conscience de Tomas MORE Granville a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Granville (Manche)