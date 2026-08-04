Concert La passion d’une conscience de Tomas MORE Place du Parvis Notre Dame Granville

mercredi 5 août 2026 · Place du Parvis Notre Dame · Granville

Informations pratiques

Granville

Concert La passion d’une conscience de Tomas MORE

Place du Parvis Notre Dame Eglise N.D. du Cap Lihou Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05 20:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Concerts sous la forme d’une lecture théâtralisée, accompagnée à l’orgue

Lecture Samir SIAD.

Orgue Emma POMMIER.

Chaque concert, d’une durée d’environ 60 minutes, associe une lecture accompagnée par des improvisations à l’orgue, conçues comme une seconde voix venant dialoguer avec le texte. Elles viennent prolonger et amplifier le sens du texte, en dialogue avec la voix du comédien. .

Place du Parvis Notre Dame Eglise N.D. du Cap Lihou Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 67 44 theatrepartance@gmail.com

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English : Concert La passion d’une conscience de Tomas MORE

L’événement Concert La passion d’une conscience de Tomas MORE Granville a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Granville Terre et Mer