Concert La passion d’une conscience de Tomas MORE Place du Parvis Notre Dame Granville
mercredi 5 août 2026 · Place du Parvis Notre Dame · Granville
Informations pratiques
Granville
Concert La passion d’une conscience de Tomas MORE
Place du Parvis Notre Dame Eglise N.D. du Cap Lihou Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 20:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Concerts sous la forme d’une lecture théâtralisée, accompagnée à l’orgue
Lecture Samir SIAD.
Orgue Emma POMMIER.
Chaque concert, d’une durée d’environ 60 minutes, associe une lecture accompagnée par des improvisations à l’orgue, conçues comme une seconde voix venant dialoguer avec le texte. Elles viennent prolonger et amplifier le sens du texte, en dialogue avec la voix du comédien. .
Place du Parvis Notre Dame Eglise N.D. du Cap Lihou Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 67 44 theatrepartance@gmail.com
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English : Concert La passion d’une conscience de Tomas MORE
L’événement Concert La passion d’une conscience de Tomas MORE Granville a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Granville Terre et Mer
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