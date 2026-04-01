Laàs

Concert

La fourmi rouge salle de spectacles Laàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Les deux souletines, Léa et Anuxka, qu’on ne présente déjà plus avec leurs vois envoûtantes, nous font l’honneur de leur présence. Et nous sommes certains qu’elles vont vous donner des frissons à travers leurs chants basques et leurs deux voix mélodieuses aux harmonies parfaites. .

La fourmi rouge salle de spectacles Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 86 87 lafourmirouge64@gmail.com

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English : Concert

L’événement Concert Laàs a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Béarn des Gaves