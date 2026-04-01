Laàs

Spectacle Osito & nous

La fourmi rouge salle de spectacles Laàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Il est beau, musclé et a le poil soyeux. C’est un ours en peluche, sauvage et… il vole ! Pour cela, il est assisté par ses deux amis clown fidèles et farfelus. Ils vous raconteront leur amitié à travers une quête

absurde et obstinée qui les mènera vers des péripéties surprenantes. Un voyage dans lequel le public participera à résoudre les conflits qui se dresseront sur leur route. Un spectacle qui s’adresse aux jeunes comme aux vieux enfants dans lequel le duo duo fera surgir ses pulsions puériles au

service d’Osito, le nounours avec lequel ils imaginent bien des rêves ou des bêtises ! De maladresse en échec, rien n’arrêtera les protagonistes dans leur quête farfelue. Ces compères nous racontent une histoire de tendresse et d’amour en musique slapstick saupoudré d’un peu de poésie. Un spectacle pour toute la famille de 3 à 99 ans, à partager pour une bonne dose de bonne humeur ! .

La fourmi rouge salle de spectacles Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 86 87 lafourmirouge64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Osito & nous

L’événement Spectacle Osito & nous Laàs a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Béarn des Gaves