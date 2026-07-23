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Concert lady La Fée Parking du Fort Victor-Emmanuel Aussois

dimanche 2 août 2026 · Parking du Fort Victor-Emmanuel · Aussois

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Parking du Fort Victor-Emmanuel
Adresse
Guinguette de l'Esseillon
Ville
73500 Aussois
Département
Savoie
Tarif

Aussois

Concert lady La Fée

Parking du Fort Victor-Emmanuel Guinguette de l’Esseillon Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Embarquez dans un univers déjanté, un groupe venu de l’île de La Réunion. Une caravane d’artistes aux multiples facettes, où la fantaisie devient un puissant levier pour ouvrir les esprits. Réinvente les classiques avec une bonne dose de folie.
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Parking du Fort Victor-Emmanuel Guinguette de l’Esseillon Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 83 94 03 

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English : Concert Lady La Fée

Step into a wild world with a band from Réunion Island. A diverse group of artists where imagination becomes a powerful tool for opening minds. They reinvent the classics with a healthy dose of madness.

L’événement Concert lady La Fée Aussois a été mis à jour le 2026-07-23 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme

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