Concert lady La Fée Parking du Fort Victor-Emmanuel Aussois
dimanche 2 août 2026 · Parking du Fort Victor-Emmanuel · Aussois
Informations pratiques
Aussois
Concert lady La Fée
Parking du Fort Victor-Emmanuel Guinguette de l’Esseillon Aussois Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Embarquez dans un univers déjanté, un groupe venu de l’île de La Réunion. Une caravane d’artistes aux multiples facettes, où la fantaisie devient un puissant levier pour ouvrir les esprits. Réinvente les classiques avec une bonne dose de folie.
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Parking du Fort Victor-Emmanuel Guinguette de l’Esseillon Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 83 94 03
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English : Concert Lady La Fée
Step into a wild world with a band from Réunion Island. A diverse group of artists where imagination becomes a powerful tool for opening minds. They reinvent the classics with a healthy dose of madness.
L’événement Concert lady La Fée Aussois a été mis à jour le 2026-07-23 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme
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