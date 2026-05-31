Visite du musée, Musée l’Arche d’Oé, Aussois

Visite du musée 19 et 20 septembre Musée l’Arche d’Oé Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Faites partie des chanceux qui poussent la porte d’une vraie maison et découvrent la vie d’antan au fil des pièces!

Vous apprendrez ou redécouvrirez des choses sans vous ennuyer pendant cette visite agrémentée de témoignages vidéo et de petits jeux pour les plus jeunes.

Musée l’Arche d’Oé 7 rue de l’église, 73500 Aussois, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 20 49 57 http://www.aussois.com Maison traditionnelle aussoyenne datant d’avant 1727. Des témoignages vidéos retracent l’évolution du village, de son activité agropastorale à son activité touristique actuelle. Une découverte ludique en famille ou entre amis.

Faites partie des chanceux qui poussent la porte d’une vraie maison et découvrent la vie d’antan au fil des pièces!

©Hubert Chiapusso