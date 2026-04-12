Petit marché touristique à Aussois Aussois
Petit marché touristique à Aussois Aussois mercredi 17 juin 2026.
Aussois
Petit marché touristique à Aussois
La Place Aussois Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-17 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-12-16
Flânez devant les présentoirs des exposants du petit marché touristique d’Aussois. Au menu produits régionaux, vêtements et souvenirs en tous genres…
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La Place Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 30 40 mairie@aussois.com
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English : Small tourist market
Stroll past the stallholders at the Aussois tourist market. On the menu, regional products, clothing and souvenirs of all kinds…
L’événement Petit marché touristique à Aussois Aussois a été mis à jour le 2025-10-15 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme
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