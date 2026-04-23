Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise Aussois
Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise Aussois mercredi 1 juillet 2026.
Aussois
Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise
Chapelle du Fort Victor Emmanuel Aussois Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-07-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-27
Un agent du Parc national de la Vanoise vous présente la vie quotidienne des agriculteurs et bergers en Vanoise.
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Chapelle du Fort Victor Emmanuel Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 51 53 secteur.hautemaurienne@vanoise-parcnational.fr
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English :
An agent from the Vanoise National Park introduces you to the daily life of farmers and shepherds in the Vanoise.
L’événement Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise Aussois a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc National de la Vanoise
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