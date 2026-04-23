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Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise Aussois

Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise Aussois mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : Chapelle du Fort Victor Emmanuel

Ville : 73500 Aussois

Département : Savoie

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Aussois

Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise

Chapelle du Fort Victor Emmanuel Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-07-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-27

Un agent du Parc national de la Vanoise vous présente la vie quotidienne des agriculteurs et bergers en Vanoise.
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Chapelle du Fort Victor Emmanuel Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 51 53  secteur.hautemaurienne@vanoise-parcnational.fr

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English :

An agent from the Vanoise National Park introduces you to the daily life of farmers and shepherds in the Vanoise.

L’événement Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise Aussois a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc National de la Vanoise

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