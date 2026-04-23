Aussois

Exposition Là Eau, L’eau, les glaciers et nous

Chapelle du Fort Victor Emmanuel Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-01 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-27

A la découverte des glaciers de Vanoise, véritables châteaux d’eau naturels, au cœur du cycle de l’eau. Une exposition pour comprendre comment ces géants ont façonné nos paysages, soutiennent la vie et ce qu’ils nous révèlent sur le climat de demain.

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Chapelle du Fort Victor Emmanuel Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 51 53 secteur.hautemaurienne@vanoise-parcnational.fr

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English :

Discover the glaciers of the Vanoise, natural water towers at the heart of the water cycle. An exhibition to help you understand how these giants have shaped our landscapes, supported life and what they tell us about tomorrow?s climate.

L’événement Exposition Là Eau, L’eau, les glaciers et nous Aussois a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc National de la Vanoise