Aussois

Visite commentée de l’exposition Là Eau L’eau, les glaciers et nous

Chapelle du Fort Victor Emmanuel Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-27

Un agent du Parc vous présente les glaciers de la Vanoise, vrais châteaux d’eau naturels, au cœur du cycle de l’eau au détour d’une exposition pour comprendre comment ces géants ont façonné nos paysages et ce qu’ils nous révèlent sur le climat de demain.

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Chapelle du Fort Victor Emmanuel Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 51 53 secteur.hautemaurienne@vanoise-parcnational.fr

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English :

A Park agent introduces you to the glaciers of the Vanoise, real natural water towers at the heart of the water cycle, with an exhibition to help you understand how these giants have shaped our landscapes and what they tell us about tomorrow?s climate.

L’événement Visite commentée de l’exposition Là Eau L’eau, les glaciers et nous Aussois a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc National de la Vanoise