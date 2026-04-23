Visite commentée de l’exposition Là Eau L’eau, les glaciers et nous Aussois
Visite commentée de l’exposition Là Eau L’eau, les glaciers et nous Aussois mercredi 1 juillet 2026.
Aussois
Visite commentée de l’exposition Là Eau L’eau, les glaciers et nous
Chapelle du Fort Victor Emmanuel Aussois Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-07-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-27
Un agent du Parc vous présente les glaciers de la Vanoise, vrais châteaux d’eau naturels, au cœur du cycle de l’eau au détour d’une exposition pour comprendre comment ces géants ont façonné nos paysages et ce qu’ils nous révèlent sur le climat de demain.
.
Chapelle du Fort Victor Emmanuel Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 51 53 secteur.hautemaurienne@vanoise-parcnational.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A Park agent introduces you to the glaciers of the Vanoise, real natural water towers at the heart of the water cycle, with an exhibition to help you understand how these giants have shaped our landscapes and what they tell us about tomorrow?s climate.
L’événement Visite commentée de l’exposition Là Eau L’eau, les glaciers et nous Aussois a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc National de la Vanoise
À voir aussi à Aussois (Savoie)
- Balade pédestre sur les traces d’Alessandro Aussois Savoie 1 mai 2026
- Le sentier des Bâtisseurs à pied Aussois Savoie 1 mai 2026
- Sentier pédestre des Sculptures Land Art Montagne Aussois Savoie 1 mai 2026
- Petit marché touristique à Aussois Aussois 17 juin 2026
- Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise Aussois 1 juillet 2026