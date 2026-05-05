Concert Le souffle du berger Festival camp de Base Centre CCAS Aussois

Aussois

Concert Le souffle du berger Festival camp de Base

Centre CCAS 19 rue du Coin Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Le souffle du berger invite à écouter la musique de la nature et à partager un temps d’échange autour des métiers pastoraux. Le concert philarmonique sera suivi d’un débat citoyen réunissant éleveurs, experts et représentants institutionnels…

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Centre CCAS 19 rue du Coin Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 30 80 aussois@hautemaurienne.com

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English : Concert Le souffle du berger Base Camp Festival

Le souffle du berger invites you to listen to the music of nature, and to share a moment of exchange around pastoral professions. The philarmonic concert will be followed by a public debate bringing together breeders, experts and institutional representatives…

L’événement Concert Le souffle du berger Festival camp de Base Aussois a été mis à jour le 2026-05-05 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme