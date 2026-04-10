Transmaurienne Vanoise 2026 Aussois
Transmaurienne Vanoise 2026 Aussois dimanche 12 juillet 2026.
Aussois
Transmaurienne Vanoise 2026
Aussois Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-12
A l’occasion de la Transmaurienne Vanoise 2026 , venez découvrir les sentiers de Val Cenis et d’Aussois. Une semaine de pur VTT, pour tous.
Au programme compétitions, randonnées, famille… 7 jours de VTT au cœur de la Haute Maurienne Vanoise.
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Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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English : Transmaurienne Vanoise 2026
For the Transmaurienne Vanoise 2026, come and discover the trails of Val Cenis and Aussois. A week of pure mountain biking for all.
On the program: competitions, hikes, family outings… 7 days of mountain biking in the heart of Haute Maurienne Vanoise.
L’événement Transmaurienne Vanoise 2026 Aussois a été mis à jour le 2026-04-10 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme
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