En Mode Gravel Transmaurienne Vanoise 43 route des Barrages Aussois

Aussois

En Mode Gravel Transmaurienne Vanoise

43 route des Barrages 1er étage de la Maison d’Aussois Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Participez au Mode Gravel support du Championnat Régional en chrono ou rando ! Au programme, des tracés sans balisage, en suivi de trace GPX, pour une aventure plus immersive au cœur de la Haute Maurienne Vanoise !

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43 route des Barrages 1er étage de la Maison d’Aussois Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06 info@hautemaurienne.com

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English : En Mode Gravel Transmaurienne Vanoise

Take part in the Mode Gravel regional championship in time trial or rando! On the program, unmarked GPX-track trails for a more immersive adventure in the heart of Haute Maurienne Vanoise!

L’événement En Mode Gravel Transmaurienne Vanoise Aussois a été mis à jour le 2026-05-19 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme