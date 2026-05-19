Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

En Mode Gravel Transmaurienne Vanoise 43 route des Barrages Aussois

En Mode Gravel Transmaurienne Vanoise 43 route des Barrages Aussois samedi 18 juillet 2026.

Lieu : 43 route des Barrages

Adresse : 1er étage de la Maison d'Aussois

Ville : 73500 Aussois

Département : Savoie

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Aussois

En Mode Gravel Transmaurienne Vanoise

43 route des Barrages 1er étage de la Maison d’Aussois Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Participez au Mode Gravel support du Championnat Régional en chrono ou rando ! Au programme, des tracés sans balisage, en suivi de trace GPX, pour une aventure plus immersive au cœur de la Haute Maurienne Vanoise !
  .

43 route des Barrages 1er étage de la Maison d’Aussois Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06  info@hautemaurienne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : En Mode Gravel Transmaurienne Vanoise

Take part in the Mode Gravel regional championship in time trial or rando! On the program, unmarked GPX-track trails for a more immersive adventure in the heart of Haute Maurienne Vanoise!

L’événement En Mode Gravel Transmaurienne Vanoise Aussois a été mis à jour le 2026-05-19 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme

À voir aussi à Aussois (Savoie)