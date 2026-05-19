En Mode Gravel Transmaurienne Vanoise 43 route des Barrages Aussois
En Mode Gravel Transmaurienne Vanoise 43 route des Barrages Aussois samedi 18 juillet 2026.
Aussois
En Mode Gravel Transmaurienne Vanoise
43 route des Barrages 1er étage de la Maison d’Aussois Aussois Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18 13:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Participez au Mode Gravel support du Championnat Régional en chrono ou rando ! Au programme, des tracés sans balisage, en suivi de trace GPX, pour une aventure plus immersive au cœur de la Haute Maurienne Vanoise !
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43 route des Barrages 1er étage de la Maison d’Aussois Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06 info@hautemaurienne.com
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English : En Mode Gravel Transmaurienne Vanoise
Take part in the Mode Gravel regional championship in time trial or rando! On the program, unmarked GPX-track trails for a more immersive adventure in the heart of Haute Maurienne Vanoise!
L’événement En Mode Gravel Transmaurienne Vanoise Aussois a été mis à jour le 2026-05-19 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme
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