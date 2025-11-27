Aussois

Festival Camp de base Aussois

Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-21

En 2026, le Festival Camp de base revient avec un thème essentiel la Terre. Une semaine rythmée par les conférences, spectacles, concerts et le partage, entre sorties nature, découverte de la terre nourricière et immersion dans l’agriculture locale.

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Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06 info@hautemaurienne.com

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English : Aussois Base Camp Festival

In 2026, the Base Camp Festival returns with an essential theme: the Earth. A week punctuated by conferences, shows, concerts and sharing, between nature outings, discovery of Mother Earth and immersion in local agriculture.

L’événement Festival Camp de base Aussois Aussois a été mis à jour le 2025-11-27 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme