Aussois

Point-rencontre au refuge du Fond D’Aussois

Refuge du Fond D’Aussois Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 17:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-10

A 17h30, rendez-vous au refuge pour échanger avec une garde-monitrice un garde-moniteur pour découvrir le Parc national de la Vanoise.

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Refuge du Fond D’Aussois Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 51 53 accueil@vanoise-parcnational.fr

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English : Evening meeting with a guard-monitor of the Vanoise national Park

Friendly evening at the Fond d ‘Aussois hut in the heart of the Vanoise National Park .

Nature at your fingertips, in a beautiful setting, the park ranger will tell you about his fascinating job, made of unexpected encounters with the fauna and flora of Vanoise.

L’événement Point-rencontre au refuge du Fond D’Aussois Aussois a été mis à jour le 2026-05-15 par Parc National de la Vanoise