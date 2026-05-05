Concert La Bourrasque par Comet Musicke Festival Camp de Base Rue de l’Eglise Aussois

Aussois

Concert La Bourrasque par Comet Musicke Festival Camp de Base

Rue de l’Eglise Eglise Notre-Dame de l’Assomption Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Récital à 2 violes de gambe et une voix autour de Monsieur de Sainte Colombe (cf. le film Tous les matins du monde), Francisco Mañalich, ténor viole de gambe et Aude-Marie Piloz à la viole de gambe.

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Rue de l’Eglise Eglise Notre-Dame de l’Assomption Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 30 80 aussois@hautemaurienne.com

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English : Concert La Bourrasque by Comet Musicke Festival Camp de Base

Recital for 2 violas da gamba and one voice around Monsieur de Sainte Colombe (cf. the film Tous les matins du monde), Francisco Mañalich, tenor viola da gamba and Aude-Marie Piloz on viola da gamba.

L’événement Concert La Bourrasque par Comet Musicke Festival Camp de Base Aussois a été mis à jour le 2026-05-05 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme