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Concert La Bourrasque par Comet Musicke Festival Camp de Base Rue de l’Eglise Aussois

Concert La Bourrasque par Comet Musicke Festival Camp de Base Rue de l’Eglise Aussois mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Eglise

Adresse : Eglise Notre-Dame de l'Assomption

Ville : 73500 Aussois

Département : Savoie

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Aussois

Concert La Bourrasque par Comet Musicke Festival Camp de Base

Rue de l’Eglise Eglise Notre-Dame de l’Assomption Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Récital à 2 violes de gambe et une voix autour de Monsieur de Sainte Colombe (cf. le film Tous les matins du monde), Francisco Mañalich, ténor viole de gambe et Aude-Marie Piloz à la viole de gambe.
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Rue de l’Eglise Eglise Notre-Dame de l’Assomption Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 30 80  aussois@hautemaurienne.com

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English : Concert La Bourrasque by Comet Musicke Festival Camp de Base

Recital for 2 violas da gamba and one voice around Monsieur de Sainte Colombe (cf. the film Tous les matins du monde), Francisco Mañalich, tenor viola da gamba and Aude-Marie Piloz on viola da gamba.

L’événement Concert La Bourrasque par Comet Musicke Festival Camp de Base Aussois a été mis à jour le 2026-05-05 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme

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