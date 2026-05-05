Aussois

Soirée de clôture Festival Camp de base

Place du village Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Venez célébrer la Terre vivante au cœur des montagnes ! Manège écolo, buvette, snack et concerts (Accord’Oé, Teknotrokids, Katram) pour une clôture festive et conviviale.

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Place du village Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 30 80 info@hautemaurienne.com

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English : Closing night Festival Camp de base

Come and celebrate the living Earth in the heart of the mountains! Ecological merry-go-round, refreshments, snacks and concerts (Accord’Oé, Teknotrokids, Katram) for a festive and convivial closing.

L’événement Soirée de clôture Festival Camp de base Aussois a été mis à jour le 2026-05-05 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme