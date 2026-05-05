Soirée de clôture Festival Camp de base Aussois
Soirée de clôture Festival Camp de base Aussois vendredi 24 juillet 2026.
Aussois
Soirée de clôture Festival Camp de base
Place du village Aussois Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Venez célébrer la Terre vivante au cœur des montagnes ! Manège écolo, buvette, snack et concerts (Accord’Oé, Teknotrokids, Katram) pour une clôture festive et conviviale.
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Place du village Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 30 80 info@hautemaurienne.com
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English : Closing night Festival Camp de base
Come and celebrate the living Earth in the heart of the mountains! Ecological merry-go-round, refreshments, snacks and concerts (Accord’Oé, Teknotrokids, Katram) for a festive and convivial closing.
L’événement Soirée de clôture Festival Camp de base Aussois a été mis à jour le 2026-05-05 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme
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