L’After du samedi Transmaurienne Vanoise 43 route des Barrages Aussois

Aussois

L’After du samedi Transmaurienne Vanoise

43 route des Barrages 1er étage de la Maison d’Aussois Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Une journée de VTT festive pour rouler sur le Bike Park de Val Cenis et profiter des animations. Du XC à l’Enduro en passant par le All mountain, pour tous les niveaux !

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43 route des Barrages 1er étage de la Maison d’Aussois Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06 info@hautemaurienne.com

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English : Saturday After Transmaurienne Vanoise

A festive day of mountain biking at the Val Cenis Bike Park, with plenty of entertainment. From XC to Enduro to All Mountain, for all levels!

L’événement L’After du samedi Transmaurienne Vanoise Aussois a été mis à jour le 2026-05-19 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme