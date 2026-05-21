Gœulzin

Concert Laëtitia Carrere et Yannic Seddiki

Rue Marteloy Gœulzin Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Révélée par son rôle dans la comédie musicale Don Juan et actuellement en tournée en Chine, au Canada et en Corée du Sud, Laëtitia Carrere (Bobyne) fait étape dans notre région.

L’APEPAC a le plaisir de vous proposer ce concert. Venez écouter ce duo piano/voix, où elle sera accompagnée par le pianiste Yannic Seddiki.

Entrée libre (au chapeau)

Révélée par son rôle dans la comédie musicale Don Juan et actuellement en tournée en Chine, au Canada et en Corée du Sud, Laëtitia Carrere (Bobyne) fait étape dans notre région.

L’APEPAC a le plaisir de vous proposer ce concert. Venez écouter ce duo piano/voix, où elle sera accompagnée par le pianiste Yannic Seddiki.

Entrée libre (au chapeau) .

Rue Marteloy Gœulzin 59169 Nord Hauts-de-France +33 6 88 59 74 32 contact.apepac@gmail.com

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English :

Revealed by her role in the musical Don Juan and currently on tour in China, Canada and South Korea, Laëtitia Carrere (Bobyne) is stopping off in our region.

APEPAC is delighted to invite you to this concert. Come and listen to this piano/vocal duo, where she will be accompanied by pianist Yannic Seddiki.

Free admission (by hat)

L’événement Concert Laëtitia Carrere et Yannic Seddiki Gœulzin a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Douaisis