Concert L’âme et le souffle de l’ensemble de Fiamma et Focco Loqueffret
Concert L’âme et le souffle de l’ensemble de Fiamma et Focco Loqueffret dimanche 14 juin 2026.
Loqueffret
Concert L’âme et le souffle de l’ensemble de Fiamma et Focco
Loqueffret Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Église Sainte Genevieve Loqueffret
Dimanche 14 Juin
18h
L’âme et le souffle , entre envolées virtuoses, médiation et jeux
Avec
Marta GLIOZZI orgue et direction artistique
Elodie BOULEFTOUR flûtes à bec
Maxime CHEVROT sacqueboutes
Armelle MORVAN soprano
musiquesmontsdarree.wixsite.com/musiques .
Loqueffret 29530 Finistère Bretagne +33 6 17 44 16 01
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English :
L’événement Concert L’âme et le souffle de l’ensemble de Fiamma et Focco Loqueffret a été mis à jour le 2026-06-03 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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