Concert L’âme et le souffle de l’ensemble de Fiamma et Focco Loqueffret dimanche 14 juin 2026.

Loqueffret

Concert L’âme et le souffle de l’ensemble de Fiamma et Focco

Loqueffret Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Église Sainte Genevieve Loqueffret

Dimanche 14 Juin

18h

L’âme et le souffle , entre envolées virtuoses, médiation et jeux

Avec

Marta GLIOZZI orgue et direction artistique

Elodie BOULEFTOUR flûtes à bec

Maxime CHEVROT sacqueboutes

Armelle MORVAN soprano

musiquesmontsdarree.wixsite.com/musiques .

Loqueffret 29530 Finistère Bretagne +33 6 17 44 16 01

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English :

L’événement Concert L’âme et le souffle de l’ensemble de Fiamma et Focco Loqueffret a été mis à jour le 2026-06-03 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ