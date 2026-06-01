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Concert L’âme et le souffle de l’ensemble de Fiamma et Focco Loqueffret

Concert L’âme et le souffle de l’ensemble de Fiamma et Focco Loqueffret dimanche 14 juin 2026.

Ville : 29530 Loqueffret

Département : Finistère

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Loqueffret

Concert L’âme et le souffle de l’ensemble de Fiamma et Focco

Loqueffret Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Église Sainte Genevieve Loqueffret
Dimanche 14 Juin
18h

L’âme et le souffle , entre envolées virtuoses, médiation et jeux
Avec
Marta GLIOZZI orgue et direction artistique
Elodie BOULEFTOUR flûtes à bec
Maxime CHEVROT sacqueboutes
Armelle MORVAN soprano

musiquesmontsdarree.wixsite.com/musiques   .

Loqueffret 29530 Finistère Bretagne +33 6 17 44 16 01 

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English :

L’événement Concert L’âme et le souffle de l’ensemble de Fiamma et Focco Loqueffret a été mis à jour le 2026-06-03 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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