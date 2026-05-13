Le Temple

Concert le Bel Canto au Temple

Le Temple Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Moment musical à l’église de la Nativité de Marie…

Concert le Bel Canto au Temple. Avec la chorale de Houssay, Bel Canto, qui nous invite à un voyage à travers les chants du monde, sous la direction d’Agnès Marandeau Claeren. .

Le Temple 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire comitedesfetesdutemple@laposte.net

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English :

Trio Gospel Spirit

L’événement Concert le Bel Canto au Temple Le Temple a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Collines du Perche