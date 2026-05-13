Concert le Bel Canto au Temple Le Temple
Concert le Bel Canto au Temple Le Temple samedi 13 juin 2026.
Le Temple
Concert le Bel Canto au Temple
Le Temple Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Moment musical à l’église de la Nativité de Marie…
Concert le Bel Canto au Temple. Avec la chorale de Houssay, Bel Canto, qui nous invite à un voyage à travers les chants du monde, sous la direction d’Agnès Marandeau Claeren. .
Le Temple 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire comitedesfetesdutemple@laposte.net
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English :
Trio Gospel Spirit
L’événement Concert le Bel Canto au Temple Le Temple a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Collines du Perche