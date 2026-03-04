CONCERT, Le Caillou – restaurant et café, Saint-Philbert-sur-Orne

CONCERT Samedi 29 août, 18h00 Le Caillou – restaurant et café Orne

Gartuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T18:00:00+02:00 – 2026-08-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T18:00:00+02:00 – 2026-08-29T20:00:00+02:00

Le Caillou – restaurant et café La Roche d’Oëtre, 61430 Saint-Philbert-sur-Orne Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 39 82 82 »}, {« type »: « email », « value »: « lecaillou61@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x480a235c02c8e5d7:0xb74ee69e48b43ac9?source=g.page.share »}]

CONCERT