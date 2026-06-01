Concert Le Chœur de l’Île et Kan an Odet Île-Tudy
Concert Le Chœur de l’Île et Kan an Odet Île-Tudy samedi 27 juin 2026.
Île-Tudy
Concert Le Chœur de l’Île et Kan an Odet
Rue de l’église Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Chœur de l’Île de l’Île-Tudy et la chorale Kan an Odet de Plomelin donnent un concert à l’église Saint-Tudy.
Libre participation. .
Rue de l’église Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
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English :
L’événement Concert Le Chœur de l’Île et Kan an Odet Île-Tudy a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Pays Bigouden
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