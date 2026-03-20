Expo peinture Jeanne Céline Maison de la Pointe Île-Tudy

Expo peinture Jeanne Céline

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-09

Marionnettiste aux Guignols de l’info, Jeanne Céline a troqué les marionnettes pour des pinceaux.

Un appel de l’âme l’a conduite de Paris vers le pays bigouden, où elle a ressenti un apaisement profond. Inspirée par la nature, elle peint et dessine avec bonheur, douceur et poésie. Abstraites et parfois figuratives, petites illustrations et grandes toiles cohabitent harmonieusement dans son atelier-galerie, où elle reçoit volontiers. .

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57

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English : Expo peinture Jeanne Céline

L’événement Expo peinture Jeanne Céline Île-Tudy a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Destination Pays Bigouden