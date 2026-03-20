Expo peinture Jean-Pierre Igoulen Maison de la Pointe Île-Tudy

Expo peinture Jean-Pierre Igoulen

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-18

L’artiste peintre Jean-Pierre Igoulen expose ses toiles à la Maison de la Pointe. .

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57

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English : Expo peinture Jean-Pierre Igoulen

L’événement Expo peinture Jean-Pierre Igoulen Île-Tudy a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Destination Pays Bigouden