Expo peinture Véronique Honoré Maison de la Pointe Île-Tudy

Expo peinture Véronique Honoré

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-06-25

Les croquis, pochades, peintures et petits volumes de Véronique Honoré sont à découvrir à la Maison de la pointe. .

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57

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English : Expo peinture Véronique Honoré

L’événement Expo peinture Véronique Honoré Île-Tudy a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Destination Pays Bigouden