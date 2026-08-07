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AGENDA · Clohars-Carnoët

Concert Le cri du foulk (folk) La Guinguette Clohars-Carnoët

dimanche 23 août 2026 · La Guinguette · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Guinguette
Adresse
Croas an ter
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Concert Le cri du foulk (folk)

La Guinguette Croas an ter Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

C’est au tour du groupe Le Cri du Foulk de venir ambiancer la Gunguette pour un bel apéro diner folk !   .

La Guinguette Croas an ter Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 30 37 32 94 

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English :

L’événement Concert Le cri du foulk (folk) Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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