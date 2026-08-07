Concert Le cri du foulk (folk) La Guinguette Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Concert Le cri du foulk (folk)

La Guinguette Croas an ter Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

C’est au tour du groupe Le Cri du Foulk de venir ambiancer la Gunguette pour un bel apéro diner folk ! .

La Guinguette Croas an ter Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 30 37 32 94

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English :

L’événement Concert Le cri du foulk (folk) Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS