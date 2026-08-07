AGENDA · Clohars-Carnoët
Concert Le cri du foulk (folk) La Guinguette Clohars-Carnoët
dimanche 23 août 2026 · La Guinguette · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Concert Le cri du foulk (folk)
La Guinguette Croas an ter Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
C’est au tour du groupe Le Cri du Foulk de venir ambiancer la Gunguette pour un bel apéro diner folk ! .
La Guinguette Croas an ter Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 30 37 32 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Le cri du foulk (folk) Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)
- Concert de musique bretonne La Guinguette Clohars-Carnoët 7 août 2026
- Tournoi de beach-volley Plage de Bellangenet Clohars-Carnoët 7 août 2026
- Pierrick Magie Spectacle de Magicien Camping du Quinquis Clohars-Carnoët 7 août 2026
- Longe-côte Marche aquatique avec Moïse Place de l’Océan Clohars-Carnoët 8 août 2026
- Atelier danse Imagination physique Salle 5, Maison des Associations Clohars-Carnoët 8 août 2026