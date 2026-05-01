Maintenon

Concert Le Jazz devient peinture

Rue René et Jean Lefèvre Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Une soirée artistique originale et immersive, où la musique et la peinture dialogueront en directFamilles

Le public découvrira un concert singulier autour des grands classiques du jazz, interprétés par le Dominique Acquaviva Trio. Au fil des morceaux, l’artiste Bruno Sari traduira les émotions musicales en images, en réalisant une œuvre picturale en direct, sous les yeux des spectateurs. Cette rencontre entre sons et couleurs offrira une expérience sensible et poétique, où chaque note trouvera son écho sur la toile. Un moment unique à partager, entre contemplation et émotions artistiques. Participation libre. .

Rue René et Jean Lefèvre Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45

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English :

An original, immersive artistic evening of live music and painting

L’événement Concert Le Jazz devient peinture Maintenon a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CHARTRES