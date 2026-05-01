Maintenon

Concert TRIO STANISLAS GRIMBERT

Rue René et Jean Lefèvre Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Un concert électro jazz à découvrir…Familles

Stanislas Grimbert explore depuis plus de vingt ans les frontières musicales, du free jazz à la musique contemporaine, du rock à l’électro. Nourri d’un métissage culturel riche, il collabore avec de nombreuses formations avant de développer un instrument hybride mêlant batterie et vibraphone électrifié. Sur scène, il proposera des performances intenses et contrastées. Une occasion unique de découvrir son univers au vibraphone. Avec Stanislas Grimbert (vibraphone, batterie et Fx), Frédéric Scamps (claviers) et Caroline Peach (contrebasse et basse électrique). .

Rue René et Jean Lefèvre Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45

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English :

An electro-jazz concert to discover…

L’événement Concert TRIO STANISLAS GRIMBERT Maintenon a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CHARTRES