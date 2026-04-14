Concert : le pont des arts, Le Carmel, Saint-Pair-sur-Mer
Concert : le pont des arts, Le Carmel, Saint-Pair-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
Concert : le pont des arts Samedi 6 juin, 18h15 Le Carmel Manche
Durée 1h15.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T18:15:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T18:15:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00
Concert
Le Pont des Arts
Le trio vous invite à vivre une soirée swing avec un répertoire qui réinvente des classiques d’hier et d’aujourd’hui. Trois voix, un piano et une guitare pour une mise en scène élégante et chaleureuse. Pont des Arts relie des univers musicaux différnets pour vous surprendre avec ce spectacle tout public.
Le Carmel 213 route de Lézeaux ,50380 Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie 02 33 70 60 41 https://www.saintpairsurmer.fr Ancien monastère. Parking de la médiathèque.
Concert
©AndreaCampora
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